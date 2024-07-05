Учащимся-ВПЛ могут запретить учиться дистанционно

Министерство образования и науки Украины планирует отменить возможность для учеников, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, учиться дистанционно в "своих" школах. Таких учеников обязут посещать учебные заведения по новому месту фактического проживания. Об этом пишет 24 tv.ua.

Что это значит?

Дистанционное обучение в "своих" школах для учащихся-переселенцев будет отменено. Учащиеся обязаны будут ходить в школы по новому месту жительства. Школьники с временно оккупированных территорий смогут продолжить обучение в украинских школах по индивидуальной форме.

Почему это происходит?

В Минобразовании утверждают, что такое решение поможет улучшить качество образования для учащихся-переселенцев, социализировать детей и помочь им адаптироваться к новой среде и снизить нагрузку на перемещенные школы.

Какие последствия будут иметь эти изменения?

Около 10 тысяч учителей, работающих в перемещенных школах и с учениками на ВТО, могут потерять работу. Школы, перемещенные и обеспечивающие обучение школьникам в дистанционном формате, могут быть закрыты. Учащиеся с ВТО могут иметь проблемы с самостоятельным овладением школьной программой.

Что делать родителям учащихся-переселенцев?

Следите за новостями и официальными разъяснениями Министерства образования и науки Украины. Обратитесь в школу по новому месту жительства, чтобы узнать больше о том, как будет организовано обучение вашего ребенка. При необходимости обратитесь за помощью в правозащитные организации.

Напомним, мы уже писали, кто может потерять шанс на поступление в 2024 году.

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