Чіпляють за живе: три фільми, які заставлять плакати

Світ кіно багатий на історії, які здатні зачепити найглибші струни душі. Шукаєте фільм, який подарує вам щирі емоції та змусить замислитися над важливими темами? Тоді вам обов'язково до душі припаде наша добірка! Про це пише 24 tv.ua.

"Якби Біл-стріт могла заговорити" (2018)

Це зворушлива історія про кохання, расизм та несправедливість. 19-річна Тіш і 22-річний Фонні готуються до весілля та народження дитини. Їхнє щастя руйнується, коли Фонні звинувачують у зґвалтуванні, якого він не скоював. Фільм змушує вірити в силу щирого кохання та боротися за правду.

"Прощання" (2019)

Цей зворушливий фільм розповідає про зв'язок між поколіннями та про те, як важливо цінувати кожен момент, проведений з близькими. Письменниця китайського походження вирушає до бабусі, яка тяжко хворіє. Щоб дати можливість всій родині попрощатися з нею, вони вигадують вигадане весілля. Фільм нагадує нам про важливість щирості та любові в стосунках з рідними.

"Фрагменти жінки" (2020)

Ця глибока історія досліджує тему втрати та болю. Молода пара переживає трагедію - їхня дитина помирає під час пологів. Фільм показує, як героїня намагається впоратися з горем, відновити своє життя та зберегти стосунки з близькими. "Фрагменти жінки" - це чесна і зворушлива історія про силу людського духу.

"Земля кочівників" (2020)

Цей фільм розповідає про життя Ферн, яка після смерті чоловіка та економічної кризи втрачає все і стає кочівницею. Вирушивши в подорож по Америці, вона знаходить сенс життя в простоті та свободі. "Земля кочівників" - це натхненна історія про те, як ніколи не пізно змінити своє життя.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Мінарі" (2020)

Ця зворушлива історія розповідає про корейську сім'ю, яка переїжджає до маленького американського містечка в 1980-х роках. Фільм показує, як герої стикаються з культурними відмінностями, расизмом та пошуком нового дому. "Мінарі" - це щира історія про сімейні цінності, стійкість та віру в краще.

Нагадаємо, ми вже писали про 3 детективи з високим рейтингом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!