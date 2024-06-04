Триматимуть у напрузі до кінця: 3 детективи з високим рейтингом
Любителі гострих сюжетів та несподіваних розгадок, збирайтеся! Кіно 24 підготувало для вас добірку кращих детективних фільмів з високим рейтингом.
"Перелом" (2007)
- Рейтинг IMDb: 7.2
- Жанр: Кримінальна драма
- Головні ролі: Ентоні Гопкінс, Раян Гослінг
Тед Кроуфорд стає свідком зради дружини з детективом. Суперечка закінчується стріляниною, і Теда заарештовують. На суді чоловіка виправдовують через юридичні нюанси, але заступник прокурора Вілльям Бічам прагне відновити справедливість.
"Під час грози" (2015)
- Рейтинг IMDb: 7.4
- Жанр: Науково-фантастичний трилер
- Головні ролі: Тейлор Шілінг, Антуан-Олів'е Пленер
Математик Даніела випадково розкриває дивовижне явище, яке пов'язує її з юним Ніко з 2014 року. Через таємниче дзеркало вони встановлюють зв'язок і намагаються врятувати життя Ніко, ризикуючи змінити хід часу.
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"Смертельний лабіринт" (2019)
- Рейтинг IMDb: 6.7
- Жанр: Трилер
- Головні ролі: Тейлор Шілінг, Логан Маршалл-Грін
Шість незнайомців отримують запрошення на участь у грі, де їм потрібно вийти з найреалістичнішої кімнати квесту. Переможець отримає 10 тисяч доларів. Але гра виявляється не такою простою, як здавалася, адже учасників ризикують власним життям.
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