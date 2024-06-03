Три прийоми в макіяжі, які зроблять з вас зірку

Привабливість – це не лише про симетрію обличчя чи ідеальні риси. Це про те, як ви себе почуваєте й як себе презентуєте. І макіяж може стати чудовим інструментом, щоб підкреслити вашу красу та зробити образ більш виразним.

Візажистка Дженніфер Белль з TikTok поділилась трьома простими, але дієвими трюками, які допоможуть вам зробити будь-який макіяж більш привабливим. Вам не доведеться кардинально змінювати свої звички, лише додати кілька елементів.

Ефект рок-зірки:

Цей прийом підведення очей часто використовують музиканти, щоб зробити погляд більш виразним на сцені.Візьміть темну підводку та нанесіть її на водну лінію нижньої повіки від куточка до куточка. Не бійтеся, що це візуально зменшить очі, адже наступний крок це виправити. Щоб додати глибини та виразності, візьміть бронзер та пензлик з коротким ворсом. Нанесіть його під нижні вії, створивши димчасту лінію. Тепер ваш погляд буде неможливо не помітити навіть у натовпі.

Ефект півмісяця:

Цей прийом допоможе підтягнути обличчя та зробити його свіжим і сяючим. Візьміть той же бронзер і за допомогою пухнастого пензля нанесіть його у зону навколо зовнішнього куточка ока від скроні до вилиці,намалювавши півмісяць. Щоб додати обличчю сяйва, візьміть хайлайтер натурального відтінку, наберіть його на палець і проведіть лінію посередині цього півмісяця. Добре розтушуйте продукт.

Ефект серця:

Цей прийом надасть звабливої форми губам і зробить весь образ закінченим. Олівцем для губ потрібного вам відтінку окресліть арку Купідона на верхній губі, намалювавши форму, схожу на сердечко. Підкресліть нижню губу також у центрі. Далі нафарбуйте губи блиском, щоб надати їм сяяння. Ваш ефектний та привабливий образ готовий!

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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