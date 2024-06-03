Три приема в макияже, которые сделают из вас звезду

Привлекательность – это не только о симметрии лица или идеальных чертах. Это о том, как вы себя чувствуете и как себя представите. И макияж может стать отличным инструментом, чтобы подчеркнуть вашу красоту и сделать образ более выразительным.

Визажистка Дженнифер Белль из TikTok поделилась тремя простыми, но действенными трюками, которые помогут вам сделать любой макияж более привлекательным. Вам не придется кардинально менять свои привычки, только добавить несколько элементов.

Эффект рок-звезды:

Этот прием подвода глаз часто используют музыканты, чтобы сделать взгляд более выразительным на сцене. Возьмите темную подводку и нанесите ее на водную линию нижнего века от уголка к уголку. Не бойтесь, что это зрительно уменьшит глаза, ведь следующий шаг это исправит. Чтобы добавить глубины и выразительности, возьмите бронзер и кисточку с коротким ворсом. Нанесите его под нижние ресницы, создав дымчатую линию. Теперь ваш взгляд невозможно не заметить даже в толпе.

Эффект полумесяца:

Этот прием поможет подтянуть лицо и сделать его свежим и сияющим. Возьмите тот же бронзер и с помощью пушистой кисти нанесите его в зону вокруг наружного уголка глаза от виска к скуле, нарисовав полумесяц. Чтобы придать лицу сияние, возьмите хайлайтер натурального оттенка, наберите его на палец и проведите линию посреди этого полумесяца. Хорошо растушуйте продукт.

Эффект сердца:

Этот прием придаст обольстительной формы губам и сделает весь образ законченным. Карандашом для губ нужного вам оттенка очертите арку Купидона на верхней губе, нарисовав форму, похожую на сердечко. Подчеркните нижнюю губу в центре. Далее накрасьте губы блеском, чтобы придать им сияние. Ваш эффектный и привлекательный образ готов!

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !