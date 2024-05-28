Трьох дітей вдарила блискавка на пляжі в Пуерто-Ріко: момент удару потрапив на відео

Троє дітей отримали травми після того, як блискавка вдарила по них. Інцидент стався на пляжі у місті Ізабела, Пуерто-Ріко.

За даними поліції, діти віком від 7 до 12 років були на пляжі, коли в них вдарила блискавка. Їх доставили до лікарні в сусідньому місті Агуаділья. Одна дитина, 12-річна дівчинка, перебуває у важкому стані, пише Newser.

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Блискавки становлять серйозну небезпеку, і важливо знати, як захистити себе під час грози. Ось кілька порад:

Що не можна робити під час блискавки:

Не ховайтеся під високими деревами, на відкритих майданчиках, біля водойм або металевих конструкцій.

Не використовуйте мобільні телефони та інші електронні прилади.

Не лягайте на землю.

Не бігайте та не стрибайте.

Як уберегтися від удару блискавки:

Якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, коли починається гроза, негайно знайдіть укриття в будівлі або автомобілі.

Якщо ви не можете знайти укриття, ляжте на землю в ямку або траншею.

Захистіть голову руками.

Не лягайте поруч з іншими людьми.

Пам'ятайте: блискавка може вдарити на відстані до 15 кілометрів від грози, тому важливо вживати заходів безпеки, навіть якщо ви не бачите блискавки або не чуєте грому.

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