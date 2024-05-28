Троих детей ударила молния на пляже в Пуэрто-Рико: момент удара попал на видео
Трое детей получили травмы после того, как молния ударила по ним. Инцидент произошел на пляже в городе Изабелла, Пуэрто-Рико.
По данным полиции, дети от 7 до 12 лет были на пляже, когда в них ударила молния. Их доставили в больницу в соседнем городе Агуадилья. Одна из деей, 12-летняя девочка, находится в тяжелом состоянии, пишет Newser.
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Молнии представляют серьезную опасность, и важно знать, как защитить себя во время грозы. Вот несколько советов:
Что нельзя делать во время молнии:
- Не прячьтесь под высокими деревьями, на открытых площадках, у водоемов или металлических конструкций.
- Не используйте мобильные телефоны и другие электронные устройства.
- Не ложитесь на землю.
- Не бегайте и не прыгайте.
Как уберечься от удара молнии:
- Если вы находитесь на открытом воздухе, когда начинается гроза, немедленно найдите укрытие в здании или автомобиле.
- Если вы не можете найти укрытие, лягте на землю в ямку или траншею.
- Защитите голову руками.
- Не ложитесь рядом с другими людьми.
Помните: молния может ударить на расстоянии до 15 километров от грозы, поэтому важно принимать меры безопасности, даже если вы не видите молнии или не слышите гром.
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