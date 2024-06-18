Вимоги для пенсії зміняться: кому з українців доведеться працювати на 5 років довше

З 2017 року в Україні кожного року необхідний стаж роботи зростає на один рік. Вік для виходу на пенсію тепер залежить від загального стажу. Сьогодні потрібно мати не менше 31 року стажу, а до 2028 року ця цифра збільшиться до 35 років. Це умови для отримання пенсії у віці 60 років, інакше доведеться працювати до 63 або навіть до 65 років.

Згідно з матеріалом OBOZ.UA, для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно почати працювати без перерв з 25-річного віку. Важливо не лише мати місце роботи, але й сплачувати податки з заробленої платні. Жителька Дніпра Світлана поділилася своїм досвідом: вона працює в продуктовому магазині вже 20 років, але офіційно її працевлаштували лише у 2017 році.

"Мені стажу не вистачить. Що робити? Працювати. Хазяйка оформила в 2017-му, коли я сама попросила. У мене племінник – журналіст. От коли пенсія стала від стажу залежати, він подзвонив і каже: "А у вас скільки стажу?". Я порахувала: мені тоді і на пенсію в 63 роки не вистачило б, якби я не почала офіційно працювати. На пенсію я мала би вийти у 2028-му, але вийду в 2031-му, коли мені має бути 63", – розповідає жінка.

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Наразі неможливо точно визначити, яка кількість громадян України не зможе вийти на заслужений відпочинок у віці 60 років у 2028 році. Востаннє дані були оновлені понад сім років тому, і з того часу обставини суттєво змінилися через пандемію та повномасштабну війну. За застарілими даними у 2028 році близько 45% українців пенсійного віку не зможуть отримувати виплати у 60 років (5% з них будуть працювати до 65).

Точно оцінити, скільки людей не виконають вимоги щодо необхідного стажу, складно, розповідає старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко. "Це може бути і 60%, і 70%. Даних поки немає, також важко прогнозувати, яку ситуацію матимемо за рік-два", – додає вона.

Вже сьогодні спостерігається помітне скорочення чисельності пенсіонерів. Це зумовлено головним чином повномасштабною війною та окупацією територій, проте також це пояснюється і зростанням кількості тих, хто змушений працювати довше.

Нагадаємо, раніше у ПФУ попередили, кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії.

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