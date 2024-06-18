Требования для пенсии изменятся: кому из украинцев придется работать на 5 лет дольше

С 2017 года в Украине каждый год необходимый стаж работы растет на один год. Возраст для выхода на пенсию теперь зависит от общего стажа. Сегодня нужно иметь не менее 31 года стажа, а к 2028 году эта цифра увеличится до 35 лет. Это условия для получения пенсии в возрасте 60 лет, иначе придется работать до 63 или даже до 65 лет.

Согласно материалу OBOZ.UA, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо начать работать без перерывов с 25-летнего возраста. Важно не только иметь место работы, но и платить налоги с заработанной зарплаты. Жительница Днепра Светлана поделилась своим опытом: она работает в продуктовом магазине уже 20 лет, но официально ее трудоустроили только в 2017 году.

"Мне стажа не хватит. Что делать? Работать. Хозяйка оформила в 2017-м, когда я сама попросила. У меня племянник – журналист. Вот когда пенсия стала от стажа зависеть, он позвонил и говорит: "А у вас сколько стажа?". Я посчитала: мне тогда и на пенсию в 63 года не хватило бы, если бы я не начала официально работать. На пенсию я должна была бы выйти в 2028-м, но выйду в 2031-м, когда мне должно быть 63", – рассказывает женщина.

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Сейчас невозможно точно определить, какое количество граждан Украины не сможет выйти на заслуженный отдых в возрасте 60 лет в 2028 году. Последний раз данные были обновлены более семи лет назад, и с тех пор обстоятельства существенно изменились из-за пандемии и полномасштабной войны. По устаревшим данным в 2028 году около 45% украинцев пенсионного возраста не смогут получать выплаты в 60 лет (5% из них будут работать до 65).

Точно оценить, сколько людей не выполнят требования по необходимому стажу, сложно, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какую ситуацию будем иметь через год-два", – добавляет она.

Уже сегодня наблюдается заметное сокращение численности пенсионеров. Это обусловлено главным образом полномасштабной войной и оккупацией территорий, однако также это объясняется и ростом количества тех, кто вынужден работать дольше.

Напомним, ранее в ПФУ предупредили, кому из украинцев могут перестать выплачивать пенсии.

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