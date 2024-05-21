Техніку спалили, ворога задвохсотили: воїни 47 бригади відбили штурм окупантів у два етапи (відео)

На одному з напрямків фронту воїни 47 окремої механізованої бригади відбили потужні штурми російських окупаційних військ. Атаки ворога було відбито у два етапи.

Як повідомили у бригаді, російські бойовики хотіли скористатися погодніми умовами та атакувати позиції Сил оборони.

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"Розуміючи, що через шквальний вітер не будуть помічені заздалегідь — планували провести розвідку боєм та відволікти від основного удару. Завдяки операторам FPV-дронів та протитанкістам московити попрощалися зі своїм нікчемним життям", – кажуть у бригаді.

Зазначається, що для наступних ударів окупаційні війська залучили танки, прикриваючи висадку своєї піхоти.

"Бійці 47 окремої механізованої бригади правильно розставили пріоритети: спалили техніку, а далі — зачистили ворожі штурмові групи", – резюмували у 47 ОМБр.

Нагадаємо, зранку 19 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що вночі 19 травня Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровец".

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