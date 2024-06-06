Стефанчук пояснив, чи будуть в Україні мобілізовувати 18-річних

В Україні триває воєнний стан та оголошено мобілізацію, через що до війська призвати можуть військовозобов'язаних осіб віком від 18 до 60 років. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо можливості мобілізації до українського війська саме 18-річних юнаків.

Про це Стефанчук сказав на брифінгу у четвер, 6 червня, передає Інтерфакс-Україна. За його словами, відповідних пропозиції до Ради не надходило.

"Станом на зараз жодних офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб'єктів законодавчої ініціативи не надходило", – сказав він.

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Відтак, на думку Стефанчука, наразі немає підстав говорити про мобілізацію 18-річних, оскільки в парламенті не зареєстровані ініціативи щодо зниження призовного віку.

Раніше, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України для взяття на військовий облік у ТЦК та СП.

Нагадаємо, ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону.

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