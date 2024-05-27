Стало відомо, чи зміняться тарифи на газ з 1 червня

В Україні з 1 червня тарифи на газ для 12 млн домогосподарств, які підключені до тарифного плану "Фіксований" компанії Нафтогаз України залишаться незмінними. Йдеться про 98% побутових споживачів України.

Вартість становитиме 7,96 грн (із ПДВ) за кубометр газу. Така ціна збережеться до 30 квітня 2025 року включно, повідомляє ГазПравда.

Водночас тарифи на газ із 1 червня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн. У дев’яти з них, як і в Нафтогазу, вартість кубометра блакитного палива буде незмінною до кінця квітня 2025 року.

Читайте також: В Україні зростуть тарифи на світло: коли та на скільки

Своєю чергою річна ціна в Еру Людям та Галнафтогазі діятиме до кінця серпня 2024 року.

Додамо, до кінця літа, згідно з ухваленою Кабміном постановою, буде збережено пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води для населення.

Раніше ми повідомляли, чи можна не платити за доставлення газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!