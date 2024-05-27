Стало известно, изменятся ли тарифы на газ с 1 июня

В Украине с 1 июня тарифы на газ для 12 млн домохозяйств, подключенные к тарифному плану "Фиксированный" компании "Нафтогаз Украины", останутся неизменными. Речь идет о 98% бытовых потребителей Украины.

Стоимость будет составлять 7,96 грн (с НДС) за кубометр газа. Такая цена сохранится до 30 апреля 2025 включительно, сообщает ГазПравда.

В то же время, тарифы на газ с 1 июня для потребителей других 11 газоснабжающих компаний будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн. У девяти из них, как и у Нафтогаза, стоимость кубометра голубого топлива будет неизменной до конца апреля 2025 года.

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В свою очередь, годовая цена в Эру Людям и Галнефтегазе будет действовать до конца августа 2024 года.

Добавим, к концу лета, согласно принятому Кабмином постановлению, будет сохранена льготная цена на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения.

Ранее мы сообщали, можно ли не платить за доставку газа.

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