Сонце має таємниче серцебиття: феномен пояснили науковці

Науковці заявляють, що нарешті розгадали таємницю "серцебиття" Сонця - складного, багаторитмічного явища, яке відбувається по-різному з різноманітною періодичністю.

Нові дослідження показують, що 11-річний цикл активності Сонця, відомий як цикл Швабе, може бути частково пояснений гравітаційною взаємодією між Сонцем та трьома планетами: Венерою, Землею та Юпітером.

Вас також зацікавить: Науковці знайшли на Марсі загадкову діру, яка може стати ключем до колонізації планети

"Ви можете думати про це як про гігантську динамомашину", – пояснив Френк Стефані, фізик з лабораторії Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf в Німеччині, який керував дослідженням. "Хоча це сонячне динамо генерує приблизно 11-річний цикл активності само по собі, ми вважаємо, що вплив планет потім втручається в роботу цього динамо, неодноразово даючи йому невеликий поштовх і таким чином змушуючи незвичайно стабільний 11,07-річний ритм сонце".

Цикл Швабе:

Кожні 11 років або близько того Сонце зазнає драматичної серії трансформацій, оскільки рівень його активності коливається.На сонячному мінімумі воно демонструє найменшу активність. Потім протягом наступних кількох років він поступово зростає. Це проявляється як збільшення кількості сонячних плям, сонячних спалахів і викидів корональної маси до піка, відомого як сонячний максимум (ми зараз близькі до сонячного максимуму).

На сонячному максимумі полюси Сонця змінюють свою полярність, і активність спадає протя кількох років до наступного сонячного мінімуму, а потім знову наростає до наступного максимуму та чергової зміни полюсів.

Вплив планет:

Кожні 11,07 року, приблизно під час сонячного мінімуму, Венера, Земля та Юпітер утворюють лінію, ненадовго збільшуючи гравітаційне тяжіння до Сонця в одному напрямку. Цей слабкий ефект може зіграти певну роль у синхронізації внутрішнього динамо Сонця з регулярними циклами.

Дослідники виявили, що вирівнювання Венера-Земля-Юпітер не тільки збігається з сонячними циклами, але й вирівнювання будь-яких двох із трьох планет має достатню силу тяжіння, щоб активувати хвилі Россбі - гігантські вихрові хвилі на Сонці, які, як вважають, синхронізують динамо.

Цикли Рігера - 150-160-денні цикли активності спалахів на Сонці - також, як вважають, синхронізуються хвилями Россбі та збігаються з вирівнюванням планет. Математичне моделювання підтвердило, що планетні вирівнювання можуть відтворювати цикли Швабе та Рігера.

Нагадаємо,чорні діри Зірки Смерті спрямовують струмені на нові цілі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!