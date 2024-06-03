Солнце имеет таинственное сердцебиение: феномен объяснили ученые

Ученые заявляют, что наконец-то разгадали тайну "сердцебиения" Солнца - сложного, многоритмичного явления, которое происходит по-разному с разнообразной периодичностью.

Новые исследования показывают, что 11-летний цикл активности Солнца, известный как цикл Швабе, может быть частично объяснен гравитационным взаимодействием между Солнцем и тремя планетами: Венерой, Землей и Юпитером.

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"Вы можете думать об этом как о гигантской динамомашине", — объяснил Фрэнк Стефани, физик из лаборатории Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf в Германии, руководивший исследованием. "Хотя это солнечное динамо генерирует примерно 11-летний цикл активности само по себе, мы считаем, что влияние планет затем вмешивается в работу этого динамо, неоднократно давая ему небольшой толчок и таким образом заставляя необычайно стабильный 11,07-летний ритм солнца".

Цикл Швабе:

Каждые 11 лет или около того Солнце испытывает драматическую серию трансформаций, поскольку уровень его активности колеблется. На солнечном минимуме оно демонстрирует наименьшую активность. Затем в течение следующих нескольких лет постепенно растет. Это проявляется как увеличение количества солнечных пятен, солнечных вспышек и выбросов корональной массы в пик, известный как солнечный максимум (мы сейчас близки к солнечному максимуму).

На солнечном максимуме полюса Солнца изменяют свою полярность, и активность падает в течение нескольких лет до следующего солнечного минимума, а затем снова нарастает до следующего максимума и очередной смены полюсов.

Влияние планет:

Каждые 11,07 года, примерно во время солнечного минимума, Венера, Земля и Юпитер образуют линию, ненадолго увеличивая гравитационное тяготение к Солнцу в одном направлении. Этот слабый эффект может сыграть определенную роль в синхронизации внутреннего динамо Солнца с регулярными циклами.

Исследователи обнаружили, что выравнивание Венера-Земля-Юпитер не только совпадает с солнечными циклами, но и выравнивание любых двух из трех планет имеет достаточную силу тяготения, чтобы активировать волны Россби – гигантские вихревые волны на Солнце, которые, как полагают, синхронизируют динамо.

Циклы Ригера – 150-160-дневные циклы активности вспышек на Солнце – также, как считают, синхронизируются волнами Россби и совпадают с выравниванием планет. Математическое моделирование подтвердило, что планетные выравнивания могут воспроизводить циклы Швабе и Ригера.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти направляют струи на новые цели.

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