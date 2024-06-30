Скільки коштує один місяць роботи та як докупити необхідну кількість пенсійного стажу

Громадяни України, які прагнуть забезпечити собі пенсійне майбутнє, але не володіють достатнім страховим стажем, мають можливість придбати необхідні роки в Пенсійному фонді України (ПФУ). Вартість страхового стажу прямо пропорційна до розміру мінімальної зарплати в країні.

Вартість пенсійного стажу в Україні

В Україні, особи, які досягли 16 років, включаючи тих, хто проживає за кордоном і бажає отримувати пенсію в Україні, можуть докупити стаж. Це також стосується осіб, які наближаються до пенсійного віку і потребують додаткового стажу для пенсії, або тих, хто має низький офіційний дохід і хоче збільшити свою майбутню пенсію.

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Для зарахування одного повного місяця страхового стажу, необхідно сплатити мінімальний страховий внесок, який з 1 квітня становить 1 760 гривень. Він визначається за формулою: мінімальна зарплата, помножена на 22%. Отже, зі збільшенням мінімальної зарплати, зростає і сума страхового внеску.

Як купити страховий стаж

Оплата добровільних внесків відбувається на власний розсуд. Пенсіонери можуть самостійно обирати, як часто і скільки вони хочуть вносити. Внески можна робити як на власний рахунок, так і на користь іншої особи.

Для набуття страхового стажу не потрібно особисто відвідувати установи держави, достатньо укласти угоду про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пенсіонери можуть втратити виплати.

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