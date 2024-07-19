Скільки стажу потрібно мати, щоб отримати соціальну пенсію

Не всім вдається досягти необхідного страхового стажу для отримання повноцінної пенсії. У таких випадках на допомогу приходить соціальна пенсія. Про це пише 24 tv.ua.

Хто може отримувати соціальну пенсію?

Люди, які не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії за віком.

Члени сімей померлих військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни.

Інваліди з дитинства.

Люди, які втратили працездатність до 60 років.

Який стаж потрібен для соціальної пенсії?

У 2024 році для отримання соціальної пенсії потрібно мати страховий стаж:

31 рік - для пенсії в 60 років.

- для пенсії в 60 років. 21 рік - для пенсії в 63 роки.

- для пенсії в 63 роки. 15 років - для пенсії в 65 років.

Важливо! Щороку до 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу буде збільшуватися на один рік.

Який розмір соціальної пенсії?

Розмір соціальної пенсії визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривень) та середнім місячним доходом сім'ї на особу за останні шість місяців. Ця виплата не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (3 028 гривень).

Розрахунок соціальної пенсії переглядається кожні шість місяців залежно від змін у майновому стані та середньому доходу.

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Як оформити соціальну пенсію?

Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення з пакетом документів, який включає:

Заяву про призначення пенсії.

Паспорт та ідентифікаційний код.

Довідку від Пенсійного фонду про набутий страховий стаж.

Декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців.

Копію судового рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною.

Пам'ятайте:

Соціальна пенсія - це гарантія соціального захисту людей, які не мають достатнього страхового стажу.

Оформити соціальну пенсію можна у місцевому відділі соціального захисту населення.

Для отримання пенсії необхідно надати певний пакет документів.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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