Ситуація загострилась: Сирський назвав найгарячіші точки фронту

Українські війська продовжують активні дії на фронті, відстоюючи стратегічні позиції та завдаючи ворогові значних втрат. Ситуація на фронті змінюється динамічно.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він підкреслив, що ворожі сили зосередили основні зусилля на декількох напрямках, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.

Попри це, війська України змогли ефективно відповісти на ворожі атаки та зберегти контроль над ситуацією.

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Найгарячіші точки боїв:

Куп’янський напрямок: Сирський зазначив, що ворожі сили атакують у районі сіл Стельмахівка та Берестове, але завдяки діям українських підрозділів їх просування було зупинено.

Лиманський напрямок: противник продовжує наступ на село Терни, але зустрічає опір українських військ.

Краматорський напрямок: на цьому напрямку ворог намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, але українські війська здійснюють успішні контрнаступи.

Покровський та Курахівський напрямки: найскладніша ситуація на цих напрямках, де продовжуються запеклі бої, але українські війська змогли відстоювати свої позиції.

Південний напрямок: противник намагається наступати в районах Старомайорського та Роботиного, але безуспішно.

Північний напрямок: ворожі обстріли прикордонних населених пунктів тривають, але звісток про безпосередню підготовку до наступальних дій на цьому напрямку поки що немає.

Генерал-полковник Сирський також підкреслив, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції, а також здійснювати підготовку особового складу та фортифікацію оборонних рубежів. Разом із тим, триває співпраця з партнерами з метою отримання необхідного зброї та військової техніки.

Головнокомандувач закликав громадян України підтримати військовослужбовців та забезпечити їх необхідними матеріальними ресурсами для успішного ведення операцій на фронті.

Раніше військові пояснили, чому нині не можна заморозити війну.

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