Ситуация накалилась: Сырский назвал самые горячие точки фронта

Украинские войска продолжают активные действия на фронте, отстаивая стратегические позиции и нанося врагу значительные потери. Ситуация на фронте меняется динамично.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он подчеркнул, что враждебные силы сосредоточили основные усилия по нескольким направлениям, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.

Несмотря на это, войска Украины смогли эффективно ответить на вражеские атаки и сохранить контроль над ситуацией.

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Самые горячие точки боев:

Купянское направление: Сырский отметил, что вражеские силы атакуют в районе сел Стельмаховка и Берестово, но благодаря действиям украинских подразделений их продвижение было остановлено.

Лиманское направление: противник продолжает наступление на село Терны, но встречает сопротивление украинских войск.

Краматорское направление: на этом направлении враг пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, но украинские войска совершают успешные контрнаступления.

Покровское и Кураховское направления: самая сложная ситуация в этих направлениях, где продолжаются ожесточенные бои, но украинские войска смогли отстаивать свои позиции.

Южное направление: противник пытается наступать в районах Старомайорского и Роботиного, но безуспешно.

Северное направление: вражеские обстрелы пограничных населенных пунктов продолжаются, но известий о непосредственной подготовке к наступательным действиям в этом направлении пока нет.

Генерал-полковник Сырский подчеркнул, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции, а также осуществлять подготовку личного состава и фортификацию оборонных рубежей. Вместе с тем продолжается сотрудничество с партнерами с целью получения необходимого оружия и военной техники.

Главнокомандующий призвал граждан Украины поддержать военнослужащих и обеспечить их необходимыми материальными ресурсами для успешного ведения операций на фронте.

Ранее военные объяснили, почему сейчас нельзя заморозить войну.

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