Штрафують навіть тих, хто самостійно прийшов до ТЦК: за що карають багатьох чоловіків

Громадяни, які навіть добровільно з’являються до ТЦК все одно можуть зіткнутися зі штрафами за недотримання правил військового обліку. Адвокат Роман Сімутін роз’яснив обставини, за яких можуть бути застосовані такі санкції.

Він наголошує, що постанова Кабінету міністрів №1487, датована 30 грудня 2022 року, встановлює процедуру реєстрації та контролю за військовими облікам осіб, які підлягають призову, військовозобов’язаних та резервістів. Згідно з 23-м пунктом цього документа, громадяни, які змінюють свою адресу, місце проживання чи інші особисті дані, мають обов’язок особисто повідомити про ці зміни відповідні органи, у яких вони перебувають на військовому обліку, протягом семи днів.

Читайте також: Для чого чоловікам будуть вклеювати штрих-код у військовий квиток

У випадку, якщо після 5 січня 2023 року, коли набула чинності зазначена постанова, громадянин:

а) не перебував на військовому обліку в ТЦК, але підлягав взяттю на облік;

б) перебував на обліку у ТЦК, але змінив свої особисті дані після 5 січня 2023 року і не повідомив про це протягом семи днів;

У цих випадках існує юридична основа для притягнення такої особи до відповідальності згідно зі статтями 210 або 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, з можливим накладенням збільшених штрафів.

Як зазначає Сімутін, незалежно від того, чи звернувся громадянин до ТЦК і СП з метою оновлення своїх даних протягом 60 днів до 18 липня поточного року, це не впливає на його відповідальність.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що правила вручення повісток зміняться з 18 травня, та про те, кому та де їх видаватимуть.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!