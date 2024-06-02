Шоколад і зубна паста: десять дивовижних речей, які роблять з нафти

Нафта, здається, всюдисуща. Її використовують не лише для живлення наших автомобілів та обігріву наших будинків, але й вона ховається в багатьох повсякденних предметах, яких ви, можливо, не очікуєте.

Нафтохімічні речовини, отримані з нафти та природного газу, використовуються у понад 6000 продуктів повсякденного використання, пише Live Science.

Ось 10 речей, які, ймовірно, ви не знали, що виготовляються з нафти:

1. Шоколад:

Шоколадні покриття іноді містять харчовий парафін, який отримують з нафти, вугілля або сланцевої олії. Він надає шоколаду блиску та допомагає йому зберігати твердість при високих температурах.

2. Зубна паста:

Зубна паста може містити похідні нафти, такі як поліетиленгліколь, які додаються для ароматизації, антибактеріального ефекту та текстури.

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3. Парфуми:

Багато ароматів містять олії, отримані з нафти, замість натуральних ефірних олій. Ці олії забезпечують стійкий аромат та широкий спектр запахів.

4. Фарба:

Пластикові полімери у фарбі роблять її водостійкою та довговічною. Фарби на основі пластику можуть добре прилипати до поверхонь і менше тріскатися, ніж інші натуральні фарби.

5. Пігулки:

Багато таблеток покриті пластиком, щоб полегшити їх ковтання та запобігти злипанню. Синтетичні компоненти також захищають активні інгредієнти від розкладання.

6. Ванільне морозиво:

Синтетичні олії отримані з нафти, часто використовуються в харчових ароматизаторах, таких як ваніль, мигдаль і лимон. Ці синтетичні сполуки можна сконструювати для повторення певних смаків, забезпечуючи постійний профіль смаку.

7. Вазелін:

Вазелін отримують з природного газу та нафти. Він використовується для захисту та зволоження шкіри.

8. Проносні засоби:

Проносні засоби виготовляються з поліетиленгліколю, який також міститься в зубній пасті. Він втягує воду в товсту кишку, роблячи стілець м’якшим.

9. Крем для гоління:

Ізопентан, який використовується в кремах для гоління, отримують із сирої нафти. Він допомагає розщеплювати шкірне сало і змушує волосся вставати, що полегшує його гоління.

10. Освіжувачі повітря:

Освіжувачі повітря часто містять олії, отримані з нафти, щоб створити приємні аромати, які можуть тривати довше та бути більш стійкими, ніж натуральні олії.

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