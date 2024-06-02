Шоколад и зубная паста: десять удивительных вещей, которые делают из нефти

Нефть, кажется, вездесуща. Ее используют не только для питания наших автомобилей и обогрева наших домов, но она прячется во многих повседневных предметах, которых вы, возможно, не ожидаете.

Нефтехимические вещества, полученные из нефти и природного газа, используются более чем в 6000 продуктах повседневного использования, пишет Live Science.

Вот 10 вещей, которые, вероятно, вы не знали, что производятся из нефти:

1. Шоколад:

Шоколадные покрытия иногда содержат пищевой парафин, получаемый из нефти, угля или сланцевого масла. Он придает шоколаду блеск и помогает ему сохранять твердость при высоких температурах.

2. Зубная паста:

Зубная паста может содержать производные нефти, такие как полиэтиленгликоль, добавляемые для ароматизации, антибактериального эффекта и текстуры.

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3. Духи:

Многие ароматы содержат масла, полученные из нефти, вместо натуральных эфирных масел. Эти масла обеспечивают стойкий аромат и широкий спектр запахов.

4. Краска:

Пластиковые полимеры в краске делают водостойкой и долговечной. Краски на основе пластика могут хорошо прилипать к поверхностям и меньше трескаться, чем другие натуральные краски.

5. Таблетки:

Многие таблетки покрыты пластиком, чтобы облегчить их глотание и предотвратить слипание. Синтетические компоненты также защищают активные ингредиенты от разложения.

6. Ванильное мороженое:

Синтетические масла, полученные из нефти, часто используются в пищевых ароматизаторах, таких как ваниль, миндаль и лимон. Эти синтетические соединения можно сконструировать для повторения определенных вкусов, обеспечивая постоянный профиль вкуса.

7. Вазелин:

Вазелин получают из природного газа и нефти. Он используется для защиты и увлажнения кожи.

8. Слабительные средства:

Слабительные средства изготавливаются из полиэтиленгликоля, который также содержится в зубной пасте. Он втягивает воду в толстую кишку, делая стул более мягким.

9. Крем для бритья:

Изопентан, используемый в кремах для бритья, получают из сырой нефти. Он помогает расщеплять кожное сало и заставляет волосы вставать, что облегчает его бритье.

10. Освежители воздуха:

Освежители воздуха часто содержат масла из нефти, чтобы создать приятные ароматы, которые могут длиться дольше и быть более устойчивыми, чем натуральные масла.

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