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"Секретна" країна ЄС замовила сотні тисяч боєприпасів AHEAD до системи ППО Skynex

Билім Олена

'Секретна' країна ЄС замовила сотні тисяч боєприпасів AHEAD до системи ППО Skynex
Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на 35-мм боєприпаси AHEAD для системи протиповітряної оборони (ППО) Skynex від неназваної європейської країни. Загальна вартість замовлення становить "кілька сотень мільйонів євро", а Rheinmetall виготовить "кілька сотень тисяч" боєприпасів.

На сайті Rheinmetall повідомляється, що європейська країна-замовник замовила Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex. Загальна вартість замовлення становить близько трьох цифр у мільйонах євро.

"Буде виготовлено шестизначну кількість патронів. Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря", – додали у компанії. 

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Skynex - це артилерійська система ППО малої дальності, призначена для захисту від повітряних загроз, таких як безпілотні літальні апарати (БПЛА), крилаті ракети та вертольоти.

Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG
Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG
Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG
Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG

Система використовує 35-мм боєприпаси AHEAD, які детонують у повітрі перед ціллю, утворюючи хмару осколків, що вражає її. AHEAD ефективно протидіє БПЛА та іншим повітряним цілям, а також стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Цю систему ППО називають "вбивцею шахедів". Раніше компанія Rheinmetall оцінювала вартість двох систем в 182 мільйони євро.  

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