'Секретна' країна ЄС замовила сотні тисяч боєприпасів AHEAD до системи ППО Skynex

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на 35-мм боєприпаси AHEAD для системи протиповітряної оборони (ППО) Skynex від неназваної європейської країни. Загальна вартість замовлення становить "кілька сотень мільйонів євро", а Rheinmetall виготовить "кілька сотень тисяч" боєприпасів.

На сайті Rheinmetall повідомляється, що європейська країна-замовник замовила Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex. Загальна вартість замовлення становить близько трьох цифр у мільйонах євро.

"Буде виготовлено шестизначну кількість патронів. Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря", – додали у компанії.

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Skynex - це артилерійська система ППО малої дальності, призначена для захисту від повітряних загроз, таких як безпілотні літальні апарати (БПЛА), крилаті ракети та вертольоти.

Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG

Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG Система ППО малої дальності Skynex. Джерело: twitter.com/RheinmetallAG

Система використовує 35-мм боєприпаси AHEAD, які детонують у повітрі перед ціллю, утворюючи хмару осколків, що вражає її. AHEAD ефективно протидіє БПЛА та іншим повітряним цілям, а також стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Цю систему ППО називають "вбивцею шахедів". Раніше компанія Rheinmetall оцінювала вартість двох систем в 182 мільйони євро.

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