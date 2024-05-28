Де Україні знайти 20 батарей Patriot?

ППО - це найдорожча та високоінтелектуальна зброя. За роки війни в Україні помітна спроба створити комбіновану систему повітряного захисту, але поки вона дуже фрагментована та несистемна.

Нам потрібні батареї Patriot. Президент Зеленський говорить, що 7 мінімум, військові есперти - біля 20.

Роздмухування кампанії загрози з боку РФ, страх Третьої світової та ядерної війни створив потужний запит на оборонний егоїзм для кожної європейської країни. Тому багато європейських політиків аргументують це просто: нам самим потрібно! Тому німецька ініціатива по закупівлі ППО для України буксує.

Яким може бути вихід із ситуації.

Перше. Спроби пошуку систем ППО в азіатських країнах Близького Сходу, навіть і тій же Японії, де є 25 батарей Patriot. Дуже перспективним є Саудівська Аравія, яка зараз рухається у бік оборонного пакту із США, у неї 25 батарей Patriot. За певних обставин варіант – нейтральна Швейцарія, у якій 5 систем Patriot. Головне - вибудувати якісні політичні відносини із цими країнами.

Друге. Блокада авіації, знищення аеродромної інфраструктури ворога та авіапарку, підприємств, які виробляють ракети та КАБи. Для цього потрібен дозвіл в тому числі на використання західної далекобійної зброї для ударів по визнаній території РФ.

Третє. Пробувати робити власні системи ППО. Так, це дуже дорогий та складний технічний процес. Той же Тайвань розробляє ЗРК Tien Kung та Sky Bow, які частково базуються на технологіях, отриманих від США по Patriot. Нам до Тайваня дуже далеко, однак починати треба.

Ще у березня 2024 року було повідомлено що Україна почала виробляти системи протиповітряної оборони і високоточні ракети, подібні до американської системи HIMARS. Міністр Камишин говорив про українські далекобійні ракети дальністю 600 км, дуже хотілось би побачити їх роботу.