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"Сделать для вида": як правильно сказати українською

Билім Олена

'Сделать для вида': як правильно сказати українською
Очевидний варіант – неправильний. Джерело: Tim Douglas/pexels.com

Намагаючись перекласти з російської сталі вирази, українці роблять це дослівно, що часто буває помилковим. Адже існують ідіоми, що звучать геть інакше в українській мові.

Це стосується і виразу "сделать для вида" – мовці помилково використовують фрази "зробити для вигляду", "зробити для виду" чи навіть "зробити для вида".

Як правильно сказати "зробити для виду" українською, пояснили мовознавці каналу Correctarium.

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Для правильної побудови виразу слід до дієслова "зробити" (або іншого контекстуально відповідного) додати:

  • для (задля) годиться
  • про людське око  
  • про чуже око
  • для людського ока
  • для форми (вживається рідко)

Приклади правильного вживання

  • Для годиться: Для годиться мама сварила його.
  • Про людське око: Та се ж про людське око тільки буде, не справді ж ти зламаєш віру.
  • Для форми: Чергові не питали, хто він, стояли так, для форми, бо хтось колись поставив.

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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