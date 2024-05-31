Найбільше безхребетне у світі: в Антарктиді виявили дитинча гігантського кальмара (відео)

Колосальний кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni), відомий своїми вражаючими розмірами, продовжує бути однією з найзагадковіших істот морських глибин. Досі світ не побачив фотографій чи відеозаписів живого гігантського мешканця океану у його рідному середовищі. Відомості про цю морську істоту обмежуються лише кількома зразками, які були випадково виловлені або знайдені на узбережжі.

Науковці з різних країн об’єднали зусилля, щоб розробити стратегію пошуку та дослідження колосального кальмара у його природному ареалі до 2025 року, відзначаючи сторіччя з моменту відкриття цього виду. З грудня 2022 по березень 2023 року дослідницька група провела чотири експедиції в Антарктичні води з метою відшукати цю загадкову істоту. Для цих цілей вони використовували судно для полярних експедицій "Ocean Endeavour", яке було обладнане спеціалізованою підводною камерою, здатною занурюватися на глибину до 400 метрів, пише iflscience.

Чи може цей вид скляних кальмарів бути першим доказом колосального кальмара в дикій природі?. Джерело: KOLOSSAL / MULRENNAN Чи може цей вид скляних кальмарів бути першим доказом колосального кальмара в дикій природі?. Джерело: KOLOSSAL / MULRENNAN

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Величезний кальмар, за даними досліджень, може досягати довжини до 14 метрів та мати масу понад 500 кілограмів. Цей вид відомий як найбільший безхребетний на планеті за розміром та вагою. Його природне середовище проживання – це глибоководні області Південного океану, який оточує Антарктиду.

Дослідницька група не змогла виявити дорослого екземпляра, але їм вдалося зафіксувати на відео молодого скляного кальмара розміром від 10 до 12 сантиметрів. Ці зображення зараз проходять аналіз, і є ймовірність, що вони можуть представляти або невідомий вид, або дорослу особину Galiteuthis glacialis, або ж це перші зняті кадри юного колосального кальмара. У відеозаписі нижче він з’являється на 2 хвилині 33 секунді.

Гігантський кальмар, викинутий на берег Каліфорнії, США, в 2005 році. Джерело: Live Science Гігантський кальмар, викинутий на берег Каліфорнії, США, в 2005 році. Джерело: Live Science

Величезний кальмар став символом наших обмежених знань про океанські глибини, як підкреслив Метт Малреннан, відомий океанограф, який очолював чотири дослідницькі експедиції у 2022-2023 роках та є засновником і виконавчим директором благодійної організації Kolossal.

Скляні кальмари, наукова назва яких – Cranchiidae, включають у свою групу як величезного кальмара, так і вид Galiteuthis glacialis. Вони є єдиними відомими членами сімейства Cranchiidae, котрі адаптувалися до життя в умовах Антарктики.

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"Два відомі таксони Cranchiidae, помічені в Антарктиці, – Galiteuthis glacialis і Mesonychoteuthis hamiltoni. Кальмар, який тут побачений, може належати до різних життєвих стадій будь-якого з цих таксонів, що є захопливим прикладом поведінки диких кранхоїдів, адже я не пригадую існуючі відеозаписи будь-якого з цих кальмарів у їхньому природному середовищі", – зазначив доктор Аарон Еванс, який вивчає родину Cranchiidae і рецензує відзнятий матеріал.

На відео можна побачити багато морського снігу – це органічні залишки, які осідають на дно океану, що робить складнішим процес ідентифікації загадкового кальмара.

"Ідентифікація скляних кальмарів на кадрах може бути складною; деякі види мають унікальні комбінації видимих ознак, але інші групи видів настільки схожі, що дуже важко підтвердити, хто вони, лише за зображеннями", – рлзповіла доктор Кет Болстад з Оклендського технологічного університету (AUT), яка є експертом з колосальних кальмарів і також переглядала кадри.

Нагадаємо, раніше екологи вперше показали одну із найрідкісніших тварин у світі.

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