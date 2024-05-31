Самое большое беспозвоночное в мире: в Антарктиде обнаружили детеныша гигантского кальмара (видео)

Колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni), известный своими впечатляющими размерами, продолжает быть одним из самых загадочных существ морских глубин. До сих пор мир не увидел фотографий или видеозаписей живого гигантского обитателя океана в его родной среде. Сведения об этом морском существе ограничиваются лишь несколькими образцами, которые были случайно выловлены или найдены на побережье.

Ученые из разных стран объединили усилия, чтобы разработать стратегию поиска и исследования колоссального кальмара в его естественном ареале до 2025 года, отмечая столетие с момента открытия этого вида. С декабря 2022 по март 2023 года исследовательская группа провела четыре экспедиции в Антарктические воды с целью отыскать это загадочное существо. Для этих целей они использовали судно для полярных экспедиций "Ocean Endeavour", которое было оборудовано специализированной подводной камерой, способной погружаться на глубину до 400 метров, пишет iflscience.

Может ли этот вид стеклянных кальмаров являться первым доказательством колоссального кальмара в дикой природе?. Источник: KOLOSSAL/MULRENNAN

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Огромный кальмар, по данным исследований, может достигать длины до 14 метров и иметь массу более 500 килограммов. Этот вид известен как самый большой беспозвоночный на планете по размеру и весу. Его естественная среда обитания – это глубоководные области Южного океана, который окружает Антарктиду.

Исследовательская группа не смогла обнаружить взрослого экземпляра, но им удалось зафиксировать на видео молодого стеклянного кальмара размером от 10 до 12 сантиметров. Эти изображения сейчас проходят анализ, и есть вероятность, что они могут представлять либо неизвестный вид, либо взрослую особь Galiteuthis glacialis, либо же это первые отснятые кадры юного колоссального кальмара. В видеозаписи ниже он появляется на 2 минуте 33 секунде.

Гигантский кальмар, выброшенный на берег Калифорнии, США, в 2005 году. Источник: Live Science

Огромный кальмар стал символом наших ограниченных знаний об океанских глубинах, как подчеркнул Мэтт Малреннан, известный океанограф, который возглавлял четыре исследовательские экспедиции в 2022-2023 годах и является основателем и исполнительным директором благотворительной организации Kolossal.

Стеклянные кальмары, научное название которых – Cranchiidae, включают в свою группу как огромного кальмара, так и вид Galiteuthis glacialis. Они являются единственными известными членами семейства Cranchiidae, которые адаптировались к жизни в условиях Антарктики.

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"Два известных таксона Cranchiidae, замеченные в Антарктике, – Galiteuthis glacialis и Mesonychoteuthis hamiltoni. Кальмар, который здесь увиден, может принадлежать к различным жизненным стадиям любого из этих таксонов, что является увлекательным примером поведения диких кранхоидов, ведь я не припоминаю существующие видеозаписи любого из этих кальмаров в их естественной среде", – отметил доктор Аарон Эванс, который изучает семейство Cranchiidae и рецензирует отснятый материал.

На видео можно увидеть много морского снега – это органические остатки, которые оседают на дно океана, что делает более сложным процесс идентификации загадочного кальмара.

"Идентификация стеклянных кальмаров на кадрах может быть сложной; некоторые виды имеют уникальные комбинации видимых признаков, но другие группы видов настолько похожи, что очень трудно подтвердить, кто они, только по изображениям", – рассказала доктор Кэт Болстад из Оклендского технологического университета (AUT), которая является экспертом по колоссальным кальмарам и также просматривала кадры.

Напомним, ранее экологи впервые показали одно из самых редких животных в мире.

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