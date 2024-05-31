З першим днем літа: кращі привітання у прозі та картинках

У суботу, 1 червня, настане довгоочікуване літо – пора активного відпочинку та вечірніх погулянок з рідними та знайомими. Це пора року, яку обожнюють як дорослі, так і діти.

Пропонуємо привітати ваших близьких з настанням літа яскравими картинками та приємними побажаннями.

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Привітання з першим днем літа у прозі

З першим днем літа! Нехай воно буде сповнене тепла, сонця, радості та незабутніх вражень!

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Вітаю з початком літа! Бажаю вам безлічі яскравих днів, веселих пригод та чудового настрою!

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Нехай це літо подарує вам заряд позитиву, нові сили та здійснення всіх ваших мрій!

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Бажаю вам сонячного літа, теплого моря, прохолодного морозива та щирих посмішок!

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Нехай кожен день цього літа буде сповнений щастя, кохання та незабутніх моментів!

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Вітаю з першим днем літа! Бажаю вам відпочити на повну, зарядитися енергією та повернутися до роботи з новими силами!

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Нехай це літо стане для вас часом нових відкриттів, цікавих подорожей та приємних знайомств!

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Бажаю вам чудового літа, сповненого тепла, світла та щирих емоцій!

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Нехай кожен день цього літа буде для вас як маленька казка, сповнена дива та чарів!

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Вітаю з першим днем літа! Бажаю вам щастя, здоров'я, миру та добробуту!

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Картинки з першим днем літа:

Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com

Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com

Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com

Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com

Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com Картинки вітання з настанням літа. Джерело: Колаж pexels.com та uaportal.com

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