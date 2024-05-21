Коли бабине літо в Україні

Коли тепла та лагідна літня погода все частіше змінюється на прохолодну та дощову, небо затягує похмурими хмарами та приходять нічні заморозки, ми щоосені починаємо з нетерпінням чекати "бабиного літа". Саме так ми звикли називати періоди теплої сонячної погоди, що ненадовго повертається після перших осінніх холодів. Коли варто очікувати на прихід бабиного літа в Україні? Читайте на сайті vikna.tv.

Чому буває бабине літо?

Бабине літо, що найчастіше приходить наприкінці вересня або на початку жовтня, пов’язане з Азійським антициклоном. Саме в період його утворення відбувається зростання середньодобових температур. Формуючись на півночі Атлантики, він несе тепле повітря в бік Європи, викликаючи прихід майже літньої погоди.

Проте, перше бабине літо може розпочатися навіть на самому початку календарної осені, якщо кінець серпня видався холодним. Звісно, чіткої дати утворення антициклону не існує, отже, передбачити прихід бабиного літа можна, лише спостерігаючи за напрямком та швидкістю пересування теплих повітряних мас.

Коли чекати бабиного літа?

В нашій країні на прихід бабиного варто чекати з другої половини вересня та впродовж жовтня. Проте – не раніше першого значного зниження температури. Сьогодні ми відзначаємо, що кліматичні умови поступово, проте відчутно змінилися. Бувають роки, коли, так звана, метеорологічна осінь, за якої середньодобова температура опускається нижче позначки + 15°C, настає досить пізно. За таких умов, про прихід бабиного літа думати рано – просто насолоджуйтесь теплом та чудовою погодою!

До речі, в наших краях бабине літо часто буває не один раз – адже наш клімат досить щедрий на приємні сюрпризи. Зазвичай, після "молодого" бабиного літа у вересні, приходить ще одне – у другій половині жовтня.

Прикмети

З сивої давнини до сьогодення збереглися повір’я та прикмети, пов’язані з бабиним літом. Чи знали ви, що:

Суха погода на бабине літо "попереджає" про дощову осінь з великою кількістю опадів.

Зелене листя на деревах після закінчення бабиного літа – до затяжної осені.

Багато павутини, літаючої в повітрі – до ясної, сонячної осені та холодної зими.

А ще кажуть: якщо в перший день бабиного літа коні та собаки вирушать у довгу дорогу, весь рік вони будуть здорові та в доброму настрої.