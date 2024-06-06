Низку українців позбавили можливості виїзду за кордон: подробиці

Від 1 червня законодавство України більше не визнає подвійне громадянство, що має значні наслідки для деяких українців. Біпатриди (особи, які водночас є громадянами двох або більше країн) віком від 18 до 60 років можуть більше не мати змоги виїжджати за межі країни.

Це стало результатом скасування виключення "проживання за кордоном". З 1 червня нововведення почали діяти, і тепер українців з подвійним громадянством, зокрема американо-українських громадян, віком від 18 до 60 років не випускатимуть з країни.

Як повідомило Посольство США в Україні, біпатриди будуть розглядатися виключно як громадяни України, і на них поширюватимуться всі права та обов’язки громадян України, включаючи призов до ЗСУ.

Вас також зацікавить: Кому з українців за кордоном треба повернутися та з’явитися в ТЦК: у Міноборони пояснили

Посольство США в Україні підтвердило ці зміни у своїй заяві, зазначивши, що раніше люди з подвійним громадянством могли в'їхати в Україну та виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєструвалися у США. Цей виняток було скасовано з 1 червня, що значно обмежує можливості для таких громадян.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що громадяни України з паспортами інших країн все одно розглядаються виключно як громадяни України.

Андрій Демченко наголосив, що в Україні заборонено подвійне громадянство, і ця норма діяла й раніше. На кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які намагалися видати себе за іноземців, і притягували їх до відповідальності за це. Однак нові правила вносять зміни щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Також речник зауважив, що не варто плутати цю ситуацію з громадянами України, які постійно проживають за межами країни й мають відповідні відмітки в документах. Раніше українські чоловіки віком від 18 до 60 років могли виїздити за межі України під час воєнного стану, але з 1 червня ця можливість була обмежена новими нормами законодавства.

Нагадаємо, ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!