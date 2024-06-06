Ряд украинцев лишили возможности выезда за границу: подробности

С 1 июня законодательство Украины больше не признает двойное гражданство, имеющее значительные последствия для некоторых украинцев. Бипатриды (лица, одновременно являющиеся гражданами двух или более стран) в возрасте от 18 до 60 лет могут больше не иметь возможности выезжать за пределы страны.

Это стало результатом отмены исключения "проживания за границей". С 1 июня нововведения начали действовать, и теперь украинцев с двойным гражданством, в том числе американо-украинских граждан, от 18 до 60 лет не будут выпускать из страны.

Как сообщило Посольство США в Украине, бипатриды будут рассматриваться исключительно как граждане Украины, и на них будут распространяться все права и обязанности граждан Украины, включая призыв в ВСУ.

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Посольство США в Украине подтвердило эти изменения в своем заявлении, отметив, что ранее люди с двойным гражданством могли въехать в Украину и уехать с нее, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировались в США. Это исключение было отменено с 1 июня, что ограничивает возможности для таких граждан.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что граждане Украины с паспортами других стран все равно рассматриваются исключительно как граждане Украины.

Андрей Демченко подчеркнул, что в Украине запрещено двойное гражданство, и эта норма действовала и раньше. На границе пограничники неоднократно выявляли украинцев, пытавшихся выдать себя за иностранцев, и привлекали их к ответственности за это. Однако новые правила вносят изменения по выезду военнообязанных мужчин за границу.

Также спикер отметил, что не стоит путать эту ситуацию с гражданами Украины, которые постоянно проживают за пределами страны и имеют соответствующие отметки в документах. Ранее украинские мужчины от 18 до 60 лет могли выезжать за пределы Украины во время военного положения, но с 1 июня эта возможность была ограничена новыми нормами законодательства.

Напомним, ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы.

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