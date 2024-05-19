росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харківщину авіабомбами та 'Іскандерами': серед загиблих - вагітна і дитина (відео, фото)

У неділю, 19 травня російські окупаційні війська з різних видів озброєння обстрілювали Харківську область. Станом на 17 годину відомо про щонайменше 27 поранених, зросла й кількість загиблих мирних мешканців.

Окупанти поцілили "Іскандерами" у базі відпочинку у Черкаській Лозовій. Серед загиблих – жінка на сьомому місяці вагітності. Поки на місці тривала рятувальна операція, росіяни вдарили вдруге. Під час другого удару постраждали двоє працівників поліції та двоє працівників швидкої.

Також росіяни обстріляли Куп'янщину. В Новоосиновому загинули чоловік та жінка. Ще п'ятеро постраждали, всі вони - цивільні.

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"А коли на місце прибула слідчо-оперативна група, росіяни відкрили вогонь вдруге. На щастя, поліцейські встигли врятуватися", – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За годину під обстрілом окупантів опинилася Ківшарівка.

"Населений пункт накрили з "Ураганів". Там загинуло троє цивільних - жінка та чоловіки. Ще четверо людей поранені. Попри обстріли, проводимо слідчі дії", – додав він.

Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com

Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com

Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com

Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com

Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: Сергій Болвінов/facebook.com

Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: t.me/prokuratura_kharkiv Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: t.me/prokuratura_kharkiv Наслідки обстрілу Харківської області. Джерело: t.me/prokuratura_kharkiv

Також окупанти вдень вдарили по Шевченківському району Харкова. "Попередньо – КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури", – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов написав: "Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян".

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