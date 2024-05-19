россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковщину авиабомбами и ''Искандерами'': среди погибших - беременная и ребенок (видео, фото)

В воскресенье, 19 мая, российские оккупационные войска по разным видам вооружения обстреливали Харьковскую область. По состоянию на 17 часов известно по меньшей мере о 27 раненых, возросло и число погибших мирных жителей.

Оккупанты попали "Искандерами" в базе отдыха в Черкасской Лозовой. Среди погибших – женщина на седьмом месяце беременности. Пока на месте продолжалась спасательная операция, россияне ударили во второй раз. Во время второго удара пострадали двое сотрудников полиции и двое работников скорой.

Также россияне обстреляли Купянщину. В Новоосиновом погибли мужчина и женщина. Еще пятеро пострадали, все они – гражданские.

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"А когда на место прибыла следственно-оперативная группа, россияне открыли огонь во второй раз. К счастью, полицейские успели спастись", – сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Через час под обстрелом оккупантов оказалась Ковшаровка.

"Населенный пункт накрыли из "Ураганов". Там погибли три гражданских - женщина и мужчины. Еще четыре человека ранены. Несмотря на обстрелы, проводим следственные действия", — добавил он.

Последствия обстрела Харьковской области. Источник: Сергей Болвинов/facebook.com

Последствия обстрела Харьковской области. Источник: Сергей Болвинов/facebook.com

Последствия обстрела Харьковской области. Источник: Сергей Болвинов/facebook.com

Последствия обстрела Харьковской области. Источник: Сергей Болвинов/facebook.com

Последствия обстрела Харьковской области. Источник: Сергей Болвинов/facebook.com

Последствия обстрела Харьковской области. Источник: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харьковской области. Источник: t.me/prokuratura_kharkiv

Также оккупанты днем ударили по Шевченковском районе Харькова. "Предварительно – КАБ. Произошло попадание в землю у футбольного поля. Рядом никакой военной инфраструктуры", – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов написал: "Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая – в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан".

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