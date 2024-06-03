Доведеться працювати до останнього: українців попередили, що пенсій на всіх не вистачить

Через складну демографічну ситуацію в Україні держава не зможе забезпечувати громадян високими пенсіями в майбутньому.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в етері телеканалу "Еспресо".

За її словами, солідарна пенсійна система, яка діє в Україні, буде й надалі гарантувати виплати, але їх розмір буде значно меншим, ніж очікують багато людей.

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"Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя", – зазначила Марчак.

Вона підкреслила, що в деяких країнах, наприклад, у США, солідарних пенсій взагалі не існує, і люди змушені самостійно дбати про своє майбутнє на старості.

"В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є... Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися", – пояснила посадовиця.

Зважаючи на це, Марчак закликала українців вже зараз почати відкладати додаткові кошти на пенсію, а також готуватися до того, що їм доведеться працювати довше, ніж попереднім поколінням.

"Тому перше – здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок",– порадила заступниця міністра.

"Друге – ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні сьогодні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати", – додала вона.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пенсійні виплати та пільги можуть розраховувати особи зі статусом учасника бойових дій.

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