Чи доведеться проходити ВЛК при оновленні даних: у ТЦК дали вичерпну відповідь

У зв’язку з діючим воєнним станом та проведенням мобілізації в Україні, проходження ВЛК є необхідним для оновлення даних про стан здоров'я осіб, які підлягають військовому обов’язку.

Речник Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін надав "Телеграфу" роз’яснення щодо процедури проходження військово-лікарської комісії.

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Істомін зазначив, що вимоги урядової постанови №1487 залишаються чинними.

"Але якщо ми кажемо про виконання закону, відповідно до якого протягом 60 днів потрібно уточнити свої дані, то проходити ВЛК не потрібно – пізніше на ВЛК окремо будуть викликати військовозобов’язаних за потреби", – пояснив він.

Також представник ТЦК зауважив, що якщо людину, якій видали повістку, направляють на медичний огляд, то це не суперечить закону.

Нагадаємо, новий законопроєкт, що стосується мобілізації в Україні, вніс значні корективи у критерії військової придатності. Серед істотних змін, запроваджених цим законом, – оновлення переліку хвороб очей, які є підставою для звільнення від військової служби.

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