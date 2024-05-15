На отримувачів субсидій та пільг в Україні чекають нововведення: що зміниться з 1 липня

Отримувачам житлових субсидій та пільг з ТОТ або зон бойових дій треба звернутися за продовженням виплат. Подати заяву та необхідні документи можна особисто через сервісні центри ПФУ та ЦНАПи, поштою, через мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Пенсійний фонд України повідомляє, що деяким категоріям громадян, які отримують житлові субсидії або пільги, необхідно до 1 липня 2024 року звернутися за їх продовженням.

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Це стосується тих, хто одночасно відповідає всім трьом критеріям:

Є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги.

Був отримувачем субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022 року (початок повномасштабної агресії РФ).

З 24 лютого 2022 року проживав (чи проживає) на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій.

З початку повномасштабної агресії не звертався до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Як подати заявку:

Особисто:

У сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад.

У центрах надання адміністративних послуг.

Поштою:

На адресу органу Пенсійного фонду України.

Онлайн:

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Через портал "Дія".

Необхідні документи:

Заява про призначення житлової субсидії або пільги.

Паспорт або ID-карта.

Довідка про склад сім'ї.

Документи, які підтверджують право на пільгу (за наявності).

Документи, що підтверджують місце проживання (за наявності).

Важливо! Звернення за продовженням виплат житлових субсидій та пільг не потребує додаткового оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи.

Громадяни, які проживають на інших територіях України, оформлюють житлові субсидії та пільги в порядку, визначеному законодавством до початку воєнного стану.

Детальніше про порядок звернення за продовженням виплат житлових субсидій та пільг можна дізнатися на вебпорталі Пенсійного фонду України, або за телефонами гарячої лінії: 0-800-503-753.

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