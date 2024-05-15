Получателей субсидий и льгот в Украине ждут нововведения: что изменится с 1 июля
Получателям жилищных субсидий и льгот по ТОТ или зонам боевых действий следует обратиться за продолжением выплат. Подать заявление и необходимые документы можно лично через сервисные центры ПФУ и ЦНАПы, по почте, через мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.
Пенсионный фонд Украины сообщает, что некоторым категориям граждан, получающих жилищные субсидии или льготы, необходимо до 1 июля 2024 года обратиться за их продлением.
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Это касается тех, кто одновременно отвечает всем трем критериям:
- Является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы.
- Являлся получателем субсидии или льготы по состоянию на 24 февраля 2022 года (начало полномасштабной агрессии РФ).
- С 24 февраля 2022 года проживал или проживает на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий.
- С начала полномасштабной агрессии не обращался в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины за переназначением субсидии или льготы.
Как подать заявку:
Лично:
- В сервисных центрах Пенсионного фонда.
- Уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин.
- В центрах предоставления административных услуг.
По почте:
- В адрес органа Пенсионного фонда Украины.
Онлайн:
- Через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Через мобильное приложение "Пенсионный фонд".
- Через портал "Действие".
Необходимые документы:
- Заявление о назначении жилищной субсидии или льготы.
- Паспорт или ID карты.
- Справка о составе семьи.
- Документы, подтверждающие право на льготу (при наличии).
- Документы, подтверждающие место жительства (при наличии).
Важно! Обращение за продлением выплат жилищных субсидий и льгот не требует дополнительного оформления статуса внутри перемещенного лица.
Граждане, проживающие на других территориях Украины, оформляют жилищные субсидии и льготы в порядке, определенном законодательством до начала военного положения.
Подробнее о порядке обращения за продлением выплат жилищных субсидий и льгот можно узнать на портале Пенсионного фонда Украины или по телефонам горячей линии: 0-800-503-753.
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