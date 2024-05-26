Показав приклад всім окупантам: російський солдат здався в полон дронові, щоб залишитися живим (відео)

На одному з напрямів фронту російський окупант вирішив перейти на сторону добра та здатися у полон дронові бійців Сил оборони України. Коли він дістався позицій українських бійців, йому дали пити та оформили в обмінний фонд.

Відео, як окупант залишився живим завдяки правильному вибору, з'явилося у соцмережах.

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На кадрах, знятих БПЛА Mavic 3, можна побачити, як український розвідувальний дрон помітив окупанта, що роздягнувся до трусів, ліг на землю та жестикулював про те, що не має наміру більше воювати.

Оператори БПЛА за допомогою дрону вказали російському солдату, куди йому рухатися. Окупант доповз до бліндажа українських військових та застрибнув у безпечне місце. Військові Сил оборони допомогли окупанту – йому дали попити та оформили в обмінний фонд.

Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier

Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier

Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier

Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier Окупант здався у полон. Джерело: Скришот з відео x.com/lucky__soldier

Раніше Центр національного спротиву публікував інструкцію для окупантів, як здатися в полон Силам оборони: необхідно відкинути зброю, стати прямо, підняти угору руки або розгорнути білий прапор. Можна гучно прокричати "Здаюсь".

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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