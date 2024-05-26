Показал пример всем оккупантам: русский солдат сдался в плен дрону, чтобы остаться живым (видео)

На одном из направлений фронта российский оккупант решил перейти на сторону добра и сдаться в плен дрону бойцов Сил обороны Украины. Когда он достался позициям украинских бойцов, ему дали пить и оформили в обменный фонд.

Видео, как оккупант остался жив благодаря правильному выбору, появилось в соцсетях.

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На кадрах, снятых БПЛА Mavic 3, можно увидеть, как украинский разведывательный дрон заметил раздраженного до трусов оккупанта лег на землю и жестикулировал о том, что не намерен больше воевать.

Операторы БПЛА с помощью дрона указали русскому солдату, куда ему двигаться. Оккупант дополз до блиндажа украинских военных и запрыгнул в безопасное место. Военные силы обороны помогли оккупанту – ему дали попить и оформили в обменный фонд.

Оккупант сдался в плен. Источник: Скришот с видео x.com/lucky__soldier

Оккупант сдался в плен. Источник: Скришот с видео x.com/lucky__soldier

Оккупант сдался в плен. Источник: Скришот с видео x.com/lucky__soldier

Оккупант сдался в плен. Источник: Скришот с видео x.com/lucky__soldier

Ранее Центр национального сопротивления публиковал инструкцию для оккупантов, как сдаться в плен Силам обороны: необходимо отбросить оружие, стать прямо, поднять вверх руки или развернуть белый флаг. Можно громко прокричать "Сдаюсь".

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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