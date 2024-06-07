Прикордонники потужно вдарили по окупантах під Бахмутом: є ліквідований та поранені (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Там прикордонники з бригади "Помста" завдали удару по групі окупантів. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Держприкордонслужби України.

"1 ліквідований і 7 поранених окупантів – вибухові напрацювання прикордонників-аеророзвідників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", – йдеться у дописі.

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На відео можна побачити, як оператор виявив місце розташування окупантів. На наступних кадрах видно прицільні удари, які завдали ворогу втрат.

Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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