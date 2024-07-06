Чому жовтіє листя огірків та як цьому запобігти

Здорові огірки мають пишне зелене листя, яке забезпечує рослину поживними речовинами та фотосинтезом. Проте, часто можна зіткнутися з неприємною проблемою - пожовтінням листя. Це може бути тривожним сигналом, адже воно свідчить про те, що з рослиною щось не так. Про це пише PMG.

Чому жовтіють листя огірків?

Існує декілька поширених причин:

Недостатній полив: Огірки - вологолюбні рослини, тому їм потрібний регулярний полив. Нестача води може призвести до в'янення та пожовтіння нижніх листків.

Огірки - вологолюбні рослини, тому їм потрібний регулярний полив. Нестача води може призвести до в'янення та пожовтіння нижніх листків. Надмірний полив: Перезволоження ґрунту також шкідливе для огірків. Воно може призвести до загнивання коренів, що в свою чергу викликає пожовтіння листя.

Перезволоження ґрунту також шкідливе для огірків. Воно може призвести до загнивання коренів, що в свою чергу викликає пожовтіння листя. Нестача поживних речовин: Огірки потребують збалансованого живлення, яке включає азот, калій, магній та інші мікроелементи. Дефіцит будь-якого з цих елементів може призвести до пожовтіння листя.

Огірки потребують збалансованого живлення, яке включає азот, калій, магній та інші мікроелементи. Дефіцит будь-якого з цих елементів може призвести до пожовтіння листя. Шкідники та хвороби: Пошкодження огірків шкідниками (попелиця, павутинний кліщ, білокрилка) або хворобами (фузаріоз, пероноспороз) може призвести до пожовтіння, а також в'янення та інших проблем з листям.

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Що робити, якщо жовтіють листя огірків?

Відрегулюйте полив: Забезпечте огіркам регулярний, але помірний полив. Найкраще поливати їх рано вранці або ввечері, коли сонце не таке активне.

Забезпечте огіркам регулярний, але помірний полив. Найкраще поливати їх рано вранці або ввечері, коли сонце не таке активне. Підживіть рослини: Використовуйте органічні або мінеральні добрива, щоб забезпечити огірки необхідними поживними речовинами.

Використовуйте органічні або мінеральні добрива, щоб забезпечити огірки необхідними поживними речовинами. Боротьба з шкідниками та хворобами: Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та ознак хвороб. При виявленні проблем вживайте відповідних заходів: обробляйте огірки інсектицидами, фунгіцидами або народними засобами.

Додаткові поради:

Мульчуйте ґрунт навколо огірків соломою, скошеною травою або іншими органічними матеріалами. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті та запобігти бур'янам.

Забезпечте огіркам достатньо сонячного світла.

Не садіть огірки в одному місці кілька років поспіль, щоб запобігти накопиченню хвороб та шкідників.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати суперзасіб для підживлення огірків з води, дріждів та цукру.

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