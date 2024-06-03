Парад планет 2024: коли та де можна побачити вражаюче явище у червні

У перші дні червня 2024 року українці зможуть спостерігати парад планет. У період 3-5 червня можна буде побачити, як шість планет вишикуються у лінію.

За даними EarthSky, у ці дні можна буде побачити Марс, Юпітер, Меркурій, Уран, Нептун та Сатурн. Однак варто не проґавити такої нагоди.

З 3 по 4 червня можна буде бачити усі шість планет одночасно. Для цього спостерігати за небом за 40 хвилин до світанку.

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Також біля точки світанку буде видно Меркурій та Юпітер, що перебувають майже найближче за рік одне до одного. У середу, 5 червня, буде останній шанс побачити парад планет. Це варто зробити також за 40 хвилин до світанку.

Найкраще з параду планет буде видно Марс. О 4-й ранку 3 червня він розташується поруч із Місяцем. Після цього можна буде побачити Юпітер, проте варто взяти бінокль.

О другій ночі можна буде побачити Сатурн, щоправда, неозброєним оком у світлому небі його навряд буде видно. Цей парад планет унікальний, адже 2025 року він буде геть іншим. Чекати аналогічного доведеться декілька років.

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