Парад планет 2024: когда и где можно увидеть поразительное явление в июне

В первые дни июня 2024 украинцы смогут наблюдать парад планет. В период 3-5 июня можно будет увидеть, как шесть планет выстроятся в линию.

По данным EarthSky, в эти дни можно будет увидеть Марс, Юпитер, Меркурий, Уран, Нептун и Сатурн. Однако стоит не упустить такой случай.

С 3 по 4 июня можно будет видеть все шесть планет одновременно. Для этого наблюдать за небом за 40 минут до рассвета.

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Также возле точки рассвета будут видны Меркурий и Юпитер, находящиеся почти в ближайшие год друг к другу. В среду, 5 июня, будет последний шанс увидеть парад планет. Это следует сделать также за 40 минут до рассвета.

Лучше всего из парада планет будет виден Марс. В 4 утра 3 июня он расположится рядом с Луной. После этого можно будет увидеть Юпитер, однако следует взять бинокль.

В два часа ночи можно будет увидеть Сатурн, правда, невооруженным глазом в светлом небе его вряд ли будет видно. Этот парад планет уникален, ведь в 2025 году он будет совсем другим. Ждать аналогичного придется несколько лет.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти направляют струи на новые цели.

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