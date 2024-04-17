Окупанти вдарили ракетами по центру Чернігова: відомо про загиблих та поранених

У середу, 17 квітня, Росія завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Влучання зафіксовані майже в самісінькому центрі міста.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі цивільні. Є багато поранених", – заявив він.

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За словами Чауса, на місці "прильотів" працюють рятувальники та медики. Вже створено штаб для надання допомоги потерпілим.

Своєю чергою, в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що окупанти вдарили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

"На жаль, є загиблі і постраждалі. Зараз там перебувають всі відповідальні служби. Лікарні працюють в посиленому режимі і вже приймають перших потерпілих", – наголосив він.

Пізніше Ломако в ефірі телемарафону повідомив про чотирьох загиблих, внаслідок атаки.

За його словами, окупанти вдарили по густонаселеному мікрорайону Чернігова. Зафіксовано пряме влучання у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. Відомо про пошкодження будівель довкола і автівок людей.

"Кількість постраждалих уточнюється і може зростати, як і кількість жертв", – додав представник місцевої влади.

О 10:40 Ломако зазначив, що вже відомо про вісьмох загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів рф по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває.

За даними МОЗ, пошкоджена будівля медзакладу, в лікарні – без постраждалих. На місці працюють бригади екстреної швидкої допомоги.

Нагадаємо, у понеділок, 8 квітня, росія атакувала Україну 24 Шахедами та ракетою X-59. Були зафіксовані влучання в Одесі та на Житомирщині.

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