Оккупанты ударили ракетами по центру Чернигова: известно о погибших и раненых

В среду, 17 апреля, Россия нанесла три ракетных удара по Чернигову. Попадания зафиксированы почти в самом центре города.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг нанес три ракетных удара по почти центру города. Есть погибшие гражданские. Есть много раненых", – заявил он.

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По словам Чауса, на месте "прилетов" работают спасатели и медики. Уже создан штаб для оказания помощи пострадавшим.

В свою очередь, и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что оккупанты ударили по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Сейчас там находятся все ответственные службы. Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших", – подчеркнул он.

Позже Ломако в эфире телемарафона сообщил о четырех погибших, в результате атаки.

По его словам, оккупанты ударили по густонаселенному микрорайону Чернигова. Зафиксировано прямое попадание в восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры. Известно о повреждении зданий вокруг и автомобилей людей.

"Количество пострадавших уточняется и может расти, как и количество жертв", – добавил представитель местной власти.

В 10:40 Ломако отметил, что уже известно о восьми погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Чернигову. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным Минздрава, повреждено здание медучреждения, в больнице – без пострадавших. На месте работают бригады экстренной скорой помощи.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, россия атаковала Украину 24 Шахедами и ракетой X-59. Были зафиксированы попадания в Одессе и в Житомирской области.

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