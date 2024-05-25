Окупанти атакували будівельний гіпермаркет в Харкові: є жертви та зниклі безвісти

У суботу, 25 травня, армія РФ вдарила по будівельному гіпермаркету у Харкові. Внаслідок влучання є загиблі та зниклі безвісти. На території гіпермаркету вирує пожежа.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Близько 19:12 окупанти знову вдарили по центру Харкова, вчетверте за день. Внаслідок удару по центральній частині Харкова постраждали щонайменше 11 людей, серед постраждалих – хлопець 13 років, госпіталізований.

"Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання", – розповів Терехов.

Станом на 18:45 кількість постраждалих становить щонайменше 35 осіб, ще двоє загиблих. Загиблі – це два чоловіки, що працювали в гіпермаркеті. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, пошук частини персоналу гіпермаркету триває. Пожежу локалізували.

Терехов повідомив про вибухи в місті. Згодом він повідомив про приліт.

"Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання".

Пізніше Терехов додав, що сталось влучання в будівельний гіпермаркет. "Маємо інформацію про жертви та постраждалих – потребує уточнення", – додав він.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по "цивільній торгівельній інфраструктурі", виникла пожежа. Кількість постраждалих встановлюється.

Пізніше Синєгубов повідомив про одну загиблу людину та щонайменше чотирьох поранених.

Терехов повідомив про двох загиблих.

"Маємо велику кількість людей, зниклих безвісті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм".

"Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб", повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти атакували Харків Шахедами, є влучання.

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