Оккупанты атаковали строительный гипермаркет в Харькове: есть жертвы и пропавшие без вести

В субботу, 25 мая, армия РФ ударила по строительному гипермаркету в Харькове. В результате попадания погибшие и пропавшие без вести. На территории гипермаркета бушует пожар.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Около 19:12 оккупанты снова ударили по центру Харькова, в четвертый раз за день. В результате удара по центральной части Харькова пострадали по меньшей мере 11 человек, среди пострадавших – парень 13 лет, госпитализирован.

"Враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре. Здесь расположено отделение почты, парикмахерская, кафе. Сотрудники ГСЧС обследуют место попадания", – рассказал Терехов.

По состоянию на 18:45 количество пострадавших составляет не менее 35 человек, еще двое погибших. Погибшие – это двое мужчин, работавших в гипермаркете. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, поиск части персонала гипермаркета продолжается. Пожар локализовали.

Терехов сообщил о взрывах в городе. Впоследствии он сообщил о прилете.

"Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания".

Позже Терехов добавил, что произошло попадание в строительный гипермаркет. "Имеем информацию о жертвах и пострадавших - нуждается в уточнении", - добавил он.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по "гражданской торговой инфраструктуре", возник пожар. Число пострадавших устанавливается.

Позже Синегубов сообщил об одном погибшем человеке и не менее четырех раненых.

Терехов сообщил о двух погибших.

"Имеем большое количество пропавших без вести людей. Многие раненые. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм".

"Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. По обновленным данным, два человека погибли. Возник пожар на 15 000 квадратных метров. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек", сообщил Синегубов.

Напомним, оккупанты атаковали Харьков Шахедами, есть попадания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!