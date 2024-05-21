Харків атаковано шахедами: окупанти влучили у приватний сектор, місце відпочинку та обʼєкт інфраструктури

У ніч на 21 травня російські окупаційні завдали ударів по Харкову. Ворог застосував для атаки безпілотні баражуючі боєприпаси Shahed.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час атаки шахедами постраждали приватні будинки: "Там пожежі… Наразі відомо про трьох постраждалих - усім вже надано медичну допомогу. На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери".

Атака шахедів по Харкову. Джерело: t.me/synegubov/9597

Атака шахедів по Харкову. Джерело: t.me/synegubov/9597

Атака шахедів по Харкову. Джерело: t.me/synegubov/9597

Також ворог поцілив по одному з улюблених місць відпочинку харків'ян.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, прокоментував, що унаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу чотирьом постраждалим: "Ворог всю ніч завдавав ударів по Харкову. Уламки ворожих шахедів зафіксовані в чотирьох локаціях".

О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес.

Інші два удари - в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Нагадаємо, 19 травня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харківщини авіабомбами та "Іскандерами".

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