Обов’язково дивитись з коханим: топ-4 романтичних фільми, які змусять плакати

Весна - чудова пора для того, щоб зануритися у світ ніжних почуттів та щирого сміху. Ми підготували добірку з 4 романтичних комедій, які ідеально підходять для перегляду з коханою людиною. Про це пише 24 tv.Ua.

"Люблю тебе ненавидіти"

Беа та Бен - два ворогуючі з університету людини, які змушені вдавати із себе закоханих на весіллі друзів. Їхнє прикидання обертається справжніми почуттями, що призводить до вихору емоцій та кумедних ситуацій.

"Пара на свята"

Слоан і Джексон - дві самотні людини, які домовляються бути "парою на свята", щоб уникнути настирливих запитань родичів. Їхнє неформальне співробітництво поступово перетворюється на справжні почуття.

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"Шалено багаті азіати"

Рейчел Ву - американка з китайським корінням, яка вирушає до Сінгапуру зі своїм бойфрендом Ніком. Там вона знайомиться з його багатою та владною родиною, що призводить до низки кумедних та драматичних подій.

"Освідчення"

Впливовій книжковій редакторці Маргарет Тейт загрожує депортація до Канади. Щоб цього уникнути, вона змушена переконати свого асистента Ендрю Пакстона одружитися з нею. Їхнє "фіктивне" одруження обертається романтичною пригодою, сповненою кумедних та зворушливих моментів.

Ці 4 романтичні комедії подарують вам чудовий настрій, щирий сміх та незабутні емоції.

Нагадаємо, ми вже писали, як відбувалася еволюція фільмів у жанрі фантастика.

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