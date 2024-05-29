Обязательно смотреть с любимым: топ-4 романтических фильма, которые заставят плакать

Весна – прекрасная пора для того, чтобы погрузиться в мир нежных чувств и искреннего смеха. Мы подготовили подборку из 4 романтических комедий, идеально подходящих для просмотра с любимым человеком. Об этом пишет 24 tv.Ua.

"Люблю тебя ненавидеть"

Беа и Бен - два враждующих из университета человека, вынужденных изображать из себя влюбленных на свадьбе друзей. Их притвор вращается настоящими чувствами, что приводит к вихрю эмоций и забавных ситуаций.

"Пора на праздник"

Слоан и Джексон – два одиноких человека, которые договариваются быть "парой на праздники", чтобы избежать назойливых вопросов родственников. Их неформальное сотрудничество постепенно превращается в подлинные чувства.

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"Безумно богатые азиаты"

Рэйчел Ву – американка с китайскими корнями, которая отправляется в Сингапур со своим бойфрендом Ником. Там она знакомится с его богатой и властной семьей, что приводит к ряду забавных и драматических событий.

"Признание"

Влиятельной книжной редакторе Маргарет Тейт грозит депортация в Канаду. Чтобы этого избежать, она вынуждена убедить своего ассистента Эндрю Пакстона жениться на ней. Их "фиктивная" женитьба оборачивается романтическим приключением, исполненным забавных и трогательных моментов.

Эти 4 романтические комедии подарят вам отличное настроение, искренний смех и незабываемые эмоции.

Напомним, мы уже писали, как происходила эволюция фильмов в жанре фантастика.

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